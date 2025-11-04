◆シェラトン都ホテル東京の「クリスマスアフタヌーンティー」。ツリーのタルトやサンタ帽のムースなど、愛らしいスイーツが勢揃いシェラトン都ホテル東京の「ロビーラウンジ バンブー」では、クリスマス気分を盛り立てるスイーツとセイボリーを楽しめる「クリスマスアフタヌーンティー」を、2025年12月1日（月）から25日（木）まで開催。美しい雪化粧をまとったチョコムースをはじめ、クリスマスツリーに見立てたタルトやサンタの