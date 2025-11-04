ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。第7戦の9回に起死回生の同点アーチを放ったミゲル・ロハス内野手（36）はチーム全員で成し遂げた世界一と誇った。マイクを握ったロハスは「みんな、最高だよ。毎晩5万人の前でプレーできるのは、君たちファンが球場を満員にしてくれる