連休明け4日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝154円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比04銭円安ドル高の1ドル＝154円34〜35銭。ユーロは84銭円高ユーロ安の1ユーロ＝177円60〜67銭。東京市場は連休明けで目立った取引材料に乏しく、値動きは限定的だった。市場では「今後は高市政権の政策の方向性や日銀の動向などが注目されそうだ」（外為ブローカー）との声があった。