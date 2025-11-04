東京・世田谷区の集合住宅で、生後3カ月ほどの女の子が切り傷がある状態で死亡しているのが見つかりました。警視庁は母親を任意同行し、詳しい経緯を調べています。【映像】「私は死ねなかった」女児の母親を任意同行4日午前6時半ごろ、世田谷区松原で女性から「ごめんなさい。私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」と110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけると、集合住宅の1室の浴室で、生後3カ月ほどの女の子が風呂