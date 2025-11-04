ゲーム実況グループ・ドズル社と松屋が初コラボ。コラボ企画名を『夢のセットメニュー考えたら最高すぎた!!キャンペーン』とし、きょう4日から12月9日まで、様々な企画を展開する。【画像】松屋×ドズル社「帰れません！」生配信企画のビジュアル「アプリオーダー限定 ドズル社おすすめセット販売」企画では、松屋フーズ公式アプリからのオーダー限定で、ドズル社メンバーが考案した松屋おすすめセット全5種を販売する。また、