元メジャーリーガーの岡島秀樹氏が４日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。大谷翔平投手のシーズンＭＶＰ獲得に「取れるでしょ」と太鼓判を押した。番組ではワールドシリーズ連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースが地元でパレードを行った様子を伝えるとともに、日本時間の１４日にはシーズンＭＶＰが発表され、現地の報道では大谷が今年も最有力候補になっていると報じた。