突然ですが、死ぬのが怖いんです。何が怖いかと言うと、死に至るまでの間に予想される肉体的精神的な苦痛もさることながら、こうして文章を考えている「自己」の喪失がたまらなく恐ろしい。我思う故に我あり、ならば、思わなくなった「我」はどうなるんだろう？その疑問を、物心ついた時からレンチンを繰り返すように温め直しては新鮮に怯えている。ぶつりと意識が断たれ、無になるのが怖い。