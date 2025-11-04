大島真寿美さん=東京都千代田区、堀越理菜撮影少女たちの心にきらめきを与えてきた少女漫画誌「週刊マーガレット」と「別冊マーガレット」をモデルに、大島真寿美さんは「うまれたての星」（集英社）を書き上げた。１９６０年代末から７０年代初頭の、編集部と少女たちの熱を閉じ込めた大河長編だ。物語は、かつて少女だった私たちの胸の中に残る光のかけらを思い起こさせる。大島さんは、小学生の時にはじめて「別冊マーガレ