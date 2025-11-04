「わたしは小銭レベルの冒険が大好きだ」爽快な風がびゅんと吹き抜ける文章。知らない町で、二ユーロのコインだけポケットに入れて路面電車に乗る行為が「小銭レベルの冒険」というパワーワードに変換され、旅の手持ち時間を輝かせる。さりげない、しかし魂を宿す自前の言葉の数々から、産地直送の空気が伝わってくる。旅好き、それもひとり旅を好む俳優が二〇〇五年夏、映画の撮影でフィンランドに滞在することになった。と