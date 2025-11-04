「なぜかモテない…」と悩む女性の中には、男性から「自分とは釣り合わない」と勝手にあきらめられている人も多いかもしれません。そこで『スゴレン』男性読者への調査を元に「『俺には手の届かない女性だ…』と口説く勇気が起こらない女性のタイプ８パターン」を紹介します。【１】細かいところまで気が利きすぎる女性「俺が何をやってもお見通しなんだろうなと思ってしまう」（２０代男性）と、男性の考えをなんでも察する、一枚