レスリングでパリ五輪女子７６キロ級金メダルの鏡優翔（サントリー）が４日までに、株式会社を設立し、代表取締役社長に就任したことを報告した。インスタグラムで「【ご報告】このたび、鏡優翔は株式会社ＫＡＷＡＩＩを設立しました」とつづり、「オリンピックで金メダルを獲ってから、いろんな場所で子どもたちや高齢者のたくさんの笑顔に触れ合う中で、『もっと夢や生きがいを感じてもらえるきっかけを作りたい』と強く思