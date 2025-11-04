佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4日の天気をお伝えします。福岡市東区の海の中道海浜公園にあるおよそ350本のイチョウ並木は、ここ数日の冷え込みで色づきが進みました。 ■訪れた人「イチョウの黄緑っぽさも空と合わせたらきれいなので、明るめに撮りました。」「ここの道は初めて来たのですが、すごくきれい。撮影に使われそう。きれいです。」 長く続いた暑さも和らぎ、一気に秋の訪れ