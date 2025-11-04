年金受給者のうち、月額15万円未満で暮らしている人は全体の約6割。高齢期の生活は「年金だけでは足りない」とされながらも、多くの高齢者が節約や我慢を重ねながら、何とか日々をつないでいます。物価高や医療費の増加、親族との距離──年を重ねるにつれ、想定外の出費や変化が襲いかかる中で、「もう限界」と感じる瞬間は、突然やってくるものです。「貯金を崩せば何とかなると思っていた。でも、もう…」「まさか、自分がこう