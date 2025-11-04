山口県下関市上下水道事業経営審議会（会長＝足立俊輔・下関市立大教授、７人）は市の水道料金について、２０２６年４月使用分から平均で２０％値上げするよう、市上下水道局長に答申した。人口減少による収入減や、老朽化した水道施設・設備の更新と耐震化、物価・人件費の上昇などに対応するために必要と判断した。市は今年１２月の市議会定例会に条例改正案を提出する。（平木和頼）答申の料金改定案では、１か月あたりの水