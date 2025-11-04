政府は4日、閣議を開き、高市総理をトップとした「日本成長戦略本部」の設置を決定しました。「日本成長戦略本部」では、AI＝人工知能や、半導体分野などへの投資の促進策のほか、造船や防衛産業などの幅広い分野について議論する予定で、4日、初会合を開きます。高市総理は「成長戦略の肝は『危機管理投資』だ」と話していて、近く、有識者を含めた「日本成長戦略会議」を開くことにしています。高市総理は10月24日の所信表明演説