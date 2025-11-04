税理士が相続税の悩みにお答えします 税理士の森田貴子さんが相続税にまつわる様々なお悩みにお答えします。今回の相談者は、高齢の母が将来認知症になるかもしれないと心配しています。介護を1人で担うことになりそうで、詐欺被害を防ぎながら母の資産を守る方法を知りたいと考えています。 母が高齢になり、今後認知症になるリスクを考えると、詐欺被害などにあわないか心配です。介護は私1人で担うことになりそうで、資産を