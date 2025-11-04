北朝鮮の外交部門で長年活動した金永南氏が死去しました。97歳でした。朝鮮中央通信によりますと、金永南氏はきのう、多臓器不全のため亡くなりました。きょう未明に、金正恩総書記が金永南氏のひつぎのもとを訪れ、深い哀悼の意を表したということです。1928年に生まれた金永南氏は外国留学を経て、朝鮮労働党の国際部門などで活動し、1983年から副首相兼外相、1998年9月から2019年4月まで最高人民会議常任委員長を務めました。20