終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語ります 終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語る連載「未来へつなぐ人生のしまいかた」。「相続」と聞くと、自宅や預貯金など、形のある財産をどう遺すかを思い浮かべる方が多いかもしれません。けれど、本当に受け継がれていくのは、そうしたモノだけではありません。何気ない習慣や口癖、日々の感謝の言葉―R