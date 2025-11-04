東京・世田谷区のマンションで、生後3か月の女の子が死亡しているのが見つかりました。女の子の体には複数の刺し傷があったということで、警視庁は通報した女性を任意同行し、詳しく調べています。きょう午前6時半ごろ、東京・世田谷区松原で「ごめんなさい。私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」と110番通報がありました。警察官が現場のマンションの一室に駆けつけたところ、浴室の風呂のふたの上で生後3か月の女の子が死亡した