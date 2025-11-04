きょう午前7時半ごろ、東京のJR上野駅で一時、停電が発生しました。JR東日本によると、照明や電光掲示板が消えたほか、一部の自動改札が使えなくなり、エスカレーターやエレベーターが止まったとみられるということです。また、JR高崎線、宇都宮線、常磐線を安全確認のため一時停止させた影響で、数分の遅れが出たということです。配電所や変電所に異常があったということですが、停電はおよそ10分後に復旧しました。JR東日本が詳