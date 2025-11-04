私はナツミ。ある日、高校1年生の娘アリサが「アミューズメントパークに行きたいからお金を出してほしい」と言い出しました。月5千円のお小遣いじゃ足りないのだそうです。けれど、お金のかかる遊びは私に言わせれば贅沢です。計画的に貯めてから行けばいいのです。しかし私がきっぱり断ると、アリサは幼なじみのユウちゃんに泣きながら電話をかけたようです。そのことで翌日、ユウちゃんのお母さんのモモコさんから久しぶりに連絡