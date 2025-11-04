こんにちは！ガクミカ取材班の学生記者で九州大学4年の「ちひろ」です。皆さんは家族や大切な人と話していますか。それもただ言葉を交わすだけでなく、相手を知るための時間をどれくらいの人が持てているでしょうか。私は正直、身近な存在ほど深い話に抵抗を感じます。これまで生きてきた中でも、家族と腹を割って話す場面は片手で数えられるほどです。「お父さんは何を大事にして毎日働いているの？」「お母さんがお母さんにな