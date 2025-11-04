テレビ神奈川「猫のひたいほどワイド」にレギュラー出演するなど活躍を広げているタレントで昆虫学者の牧田習（２９）。「国民的美少女コンテスト」で知られる大手芸能事務所オスカープロモーションに所属する一方で、幼少期から虫オタクで、北大理学部から東大大学院農学生命科学研究科の博士課程を修了した正真正銘の「昆虫博士」だ。面白すぎる“珍イケメン”の成長過程を聞いた。くりっとした瞳で幼さの残るカワイイ系の美