ノルディックスキー・ジャンプ男子で、１９９２年アルベールビル大会から２０１８年平昌大会まで８大会連続五輪出場を果たした葛西紀明（土屋ホーム）は、かねて五輪の金メダル獲得をモチベーションにしてきたが、５３歳を迎えた今、その気持ちが変わってきたという。ジャンプ界のレジェンドの変化とは。競技に打ち込む原動力が変化してきた。１０月２５日、横浜市内のショッピングセンターで行われたＺＡＭＳＴのイベント。設