女優でモデルの岡崎紗絵（30）が4日までに自身のインスタグラムを更新。2日に誕生日を迎えた事を報告した。「30歳になりました！！」と書き出した岡崎。「なんて、なんてあっという間なの。青春と共に超スピードで駆け抜けた20代にさよならして30代突入！！はろー」とつつって、自身の写真をアップした。満面の笑みで手元には3と0のハンドサイン。「今まで吸収したものぜーーんぶ抱えて楽しんでいくぞ」と締めくくった。フ