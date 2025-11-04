米大リーグ、マーリンズは３日（日本時間４日）、元巨人のゲーブ・キャプラー氏（５０）がゼネラルマネジャー（ＧＭ）に就任したと発表した。２４年からマーリンズでＧＭ補佐を務めていた。キャプラー氏は現役時代はレッドソックスなどメジャー６球団に所属。２００５年に巨人でプレーし、３８試合に出場した。１０年に現役を引退し、１７年にフィリーズ、２０年からジャイアンツの監督を務め、２１年にはナ・リーグ西地区優勝