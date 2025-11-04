さいたま市の私立埼玉栄高グラウンドで昨年11月、男子生徒4人が乗った車が横転し、うち1人が死亡した事故で、埼玉県警は4日、自動車運転処罰法違反の疑いで当時運転していた生徒を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。