主要国内企業の決算に目が向かう 今週の相場の主要材料は、1）トヨタ自動車（7203）をはじめとする企業決算、2）米国の経済指標、3）米連邦準備制度理事会（FRB）高官発言だ。 国内企業の決算発表は、4日に任天堂（7974）、三菱商事（8058）、NTT（9432）、商船三井（9104）、5日にトヨタ自動車（7203）、伊藤忠商事（8001）、三井物産（8031）、日本製鉄（5401）、6日にリクルートホールディングス（6098）、KDDI（