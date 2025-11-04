全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）選出による両リーグのＭＶＰ、サイ・ヤング賞、最優秀監督賞、新人王の最終候補３人が３日（日本時間４日）、発表された。ドジャースを２年連続世界一に導いたＤ・ロバーツ監督は最終候補に入らなかった。ナ・リーグ最優秀監督賞の候補はＴ・フランコナ（レッズ）、Ｐ・マーフィー（ブルワーズ）、Ｒ・トムソン（フィリーズ）の３監督だった。フィリーズは東地区優勝、ブルワーズはリーグ最高勝率