全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するＭＶＰの最終候補３人が３日（日本時間４日）、発表され、ア・リーグはＡ・ジャッジ外野手（ヤンキース）、Ｃ・ローリー捕手（マリナーズ）、Ｊ・ラミレス内野手（ガーディアンズ）がファイナリストに残った。ジャッジは今季１５２試合に出場して打率３割３分１厘、５３本塁打、１１４打点で首位打者に輝いた。２年連続３度目のＭＶＰを狙うが、最大のライバルとみられるローリーは今