解熱鎮痛剤「タイレノール」＝3日、米テキサス州オースティン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米日用品大手キンバリー・クラークは3日、解熱鎮痛剤「タイレノール」で知られる同業のケンビューを、負債を含め約487億ドル（約7兆5千億円）で買収すると発表した。両社はいずれも有力なブランドを抱えており、国際展開する健康・衛生分野での競争力強化を目指す。キンバリーはティッシュ「クリネックス」、ケンビューは、