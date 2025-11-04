絶対的な強者には、満貫などたやすいのか。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第1試合に出場したU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が試合開始早々、あっさりと満貫をアガって先制。その強さに「なにこれ」「運バグってる」とファンがどよめいた。【映像】満貫程度は朝飯前？リーチのみを満貫に昇華させる鈴木優鈴木優は2023-24シーズンでMVPを獲得するなど、全40選手の中でも指折りの実力者。その実力は今期も開幕からフ