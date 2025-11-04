NHK総合で1日、「未解決事件File.04『逃亡犯へ〜遺族からの言葉〜』」が放送（午後10時）され、世帯平均視聴率が5・9％だったことが、4日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は3・2％だった。番組内で、1999年（平11）11月に名古屋市西区のアパートで住人の主婦高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件を取り上げた。放送前日の10月31日に、同市港区のアルバイト安福久美子容疑者（69）が愛知県警逮捕されたばかりで