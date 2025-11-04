かつて診断から3年ほどで亡くなることが多かった「多発性骨髄腫」。しかし今、この血液がんの治療は劇的な変化を迎えています。「医者になって50年、こんなに治療が進歩した病気はほかにない」と語るのは、日本赤十字社医療センター骨髄腫アミロイドーシスセンター顧問の鈴木憲史医師。 移植治療が適応となる患者に対して最新の4つの薬を組み合わせる治療法により、17年もの間病気が悪くならずに過ごせることが