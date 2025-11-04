血小板の減少は白血病の重要な特徴の一つであり、身体のさまざまな部位で出血傾向が強まることがあります。皮膚に現れる点状出血や紫斑、歯茎からの出血など、日常生活で気づきやすい症状から、内臓出血のような重篤なものまで幅広く存在します。これらの出血症状は診断において重要な手がかりとなるため、見逃さないことが求められます。ここでは白血病に特徴的な出血のサインと、その注意点について詳しく見ていきます。 監修