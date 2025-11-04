梅毒は主に性的接触で感染しますが、オーラルセックスやアナルセックスなど、さまざまな経路で広がる可能性があります。さらに母子感染や血液を介した感染も報告されています。感染経路を正しく理解し、予防と定期検査を徹底することで、自分自身とパートナーの健康を守ることができます。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医