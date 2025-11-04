現地11月４日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で、リバプールがレアル・マドリーと本拠地アンフィールドで対戦する。この一戦を前にアルネ・スロット監督が会見に出席し、昨季共に戦ったトレント・アレクサンダー＝アーノルドについて語った。クラブ公式サイトが発言を伝えている。現在27歳のアレクサンダー＝アーノルドは、６歳からリバプールに在籍。地元出身の生え抜きスターとして活躍していた