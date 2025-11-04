4日10時現在の日経平均株価は前週末比5.00円（0.01％）高の5万2416.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は888、値下がりは677、変わらずは45。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を221.22円押し上げている。次いでファナック が62.96円、レーザーテク が54.68円、住友電 が28.01円、ＴＤＫ が17.17円と続く。 マイナス寄与度は179.13円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、フ