4日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝154円34銭前後と、前日午後5時時点に比べ23銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円62銭前後と22銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース