2025年11月3日、韓国・SBSニュースによると、2日夜にソウルで日本人観光客の女性が飲酒運転の車にはねられ死亡した事故と関連し、警察は30代の男を拘束したが、男は３日午後の時点で「まだ酒に酔った状態」だと伝えられた。ソウル・恵化（ヘファ）警察署は３日午後現在、30代の男の身柄を拘束しており、調べを進めた後に拘束令状を申請する計画だと明らかにした。関係者は「男はまだ酒に酔っている状態」「弁護人の立ち会いのもと