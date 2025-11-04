日韓ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表メンバーで、Ｊリーグ・清水エスパルスやサンフレッチェ広島でプレーした戸田和幸さんが読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。１０月１４日に行われた国際親善試合「キリンチャレンジ杯」の日本―ブラジル戦を、サンフレッチェでチームメートでもあった番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんと振り返った。インパクト大きい戸田さんは２０１３年に