山口県下松市の法静寺・花岡福徳稲荷社と周辺の通りで３日、恒例の「きつねの嫁入り」行列が行われた。好天に恵まれ、多くの見物客でにぎわう中、和装でキツネの面をかぶった新郎新婦役らの一行が練り歩いた。豊作に感謝し、商売繁盛などを願う「稲穂祭」の主要行事で、１９５０年から始まった。江戸時代、寺の住職が夢に出た白ギツネの夫婦に頼まれて手厚く供養すると、なくしていた数珠が見つかったという伝説にちなんでいる