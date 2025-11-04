優勝パレード米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。メジャー移籍1年目で世界一に輝いた佐々木朗希投手も参加。ミゲル・ロハス内野手から振られた“無茶ぶり”に思わず苦笑い。米ファンの好感を呼んでいた。照れ笑いを浮かべながら陽気にリズムを刻んだ。ドジャースタジアムでの優勝セレモニー。ロハスはDJに佐々木の登場曲である「バイラロ・ロッキー」