4人組ビジュアル系ロックバンドRoyz（ロイズ）が3日、初の日本武道館ワンマンライブを来年9月16日に行うことを発表した。東京・豊洲ピットで開催したフリーライブ「♯Royzって誰なん？」で、ボーカルの昴（すばる）が明らかにした。あらかじめ、“重大発表あり”を掲げていたが、いきなり1曲目の「GIANT KILLER」の演奏中に、昴が「日本武道館決定の知らせ」をファンに告げた。場内は大歓声に包まれた。昴がグループの未来に目指し