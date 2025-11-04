BLUETTI JAPANは11月4日、ブランド史上最少サイズのポータブル電源「AORA 10」を発表しました。これに合わせて製品の説明会を開催。その様子をレポートします。 BLUETTI は、いち早くリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したポータブル電源を発売するなど、技術力に長けたメーカーです。設計開発から出荷までをすべて自社工場で対応しているため、高いクオリティの製品を提供できるとしています。 AORA 10は日本市場向けに展開