ヴィジュアル系ロックバンド・Royz(ロイズ)が、初となる日本武道館でのワンマンライブを2026年9月16日に行うことを発表しました。このビッグニュースは、2025年11月3日に東京・豊洲PITにて開催したフリーライヴ「#Royzって誰なん？」にて発表されたものです。 Royz 自身初「日本武道館ワンマンライブ」 開催日：2026年9月16日会場：日本武道館 2025年で結成16周年を迎え、周年記念公演を行ったLINE CUBE SHIB