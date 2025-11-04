島根県隠岐の島町の「隠岐プラザホテル」は、2025年11月29日(土)と12月6日(土)の2日間限定で、プレミアム宿泊イベント「隠岐：神々の還り月〜冬の祝宴」を開催します。2024年7月のリニューアルから1周年を記念し、2025年7月5日に開催され満席御礼となった「隠岐・神々の祝宴」に続く、次なる特別企画です。旧暦10月の「神在月」に合わせ、出雲へ渡る神々が立ち寄った“寄り道の島”隠岐で、神話の世界を体感する一夜が提供されます