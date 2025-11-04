テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、ワールドシリーズを２年連続で制したドジャースが３日（日本時間４日）にホームのロサンゼルスでパレードを行ったことを報じた。２０年にもワールドシリーズに進出したドジャースだったが、コロナ禍でパレードは開催されず、昨年３６年ぶりに開催。ロサンゼルス市庁舎の前から２階建てのバスに乗ってロサンゼルス中心地のファンに囲まれながら、約５０