去年11月、さいたま市の埼玉栄高校のグラウンドで生徒4人が乗る軽自動車が横転し生徒1人が死亡した事故で、警察が車を運転していた元生徒の少年（17）を書類送検したことが捜査関係者への取材でわかりました。この事故は、埼玉栄高校のグラウンドで当時、高校1年生と2年生の男子生徒4人が乗ったグラウンド整備用の車が横転し、助手席の窓から身を乗り出していたとみられる男子生徒(17)が頭を強く打って死亡したものです。これまで