今回ご紹介するのはダイソーで購入したスマホストラップホルダーです。透明なシートタイプが定番ですが、筆者が購入したのは織布っぽい生地でできたタイプ。こちらの方が汚れやヨレなどが目立ちにくいかも！ということで、購入してきました。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマホストラップホルダー（2個、四角形）価格：￥110（税込）対応サイズ（約）：ケーブル